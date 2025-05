Dallas (ots/PRNewswire) -Ecobat, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des Batterierecyclings, gab heute bekannt, dass es ein verbindliches Angebot von Campine NV zur Übernahme seiner Batterierecycling-Anlagen und Spezialblei-Produktionsanlagen in Frankreich erhalten hat und auf dieser Grundlage zugestimmt hat, Campine NV Exklusivität zu gewähren. Die geplante Transaktion umfasst die Ecobat-Anlagen in Estrée-Saint-Denis, Bazoches und Pont-Sainte-Maxence, womit sich Ecobat vom französischen Markt zurückziehen würde, mit Ausnahme des Bereichs der Sammlung von Lithium-Ionen-Batterien."Wir freuen uns, dieses Projekt für unsere französischen Recyclingbetriebe anzukündigen", sagte Tom Slabe, President und CEO von Ecobat. "Die Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer laufenden Strategie dar, uns noch stärker auf Ecobats Kernaufgabe des nachhaltigen Batterie-Recyclings zu konzentrieren. Ecobat wird weiterhin zusätzliche Möglichkeiten verfolgen, um den Wert für die Aktionäre über diese geplante Transaktion hinaus zu maximieren." Slabe weiter: "Wir glauben, dass Campines Expertise und Visionen eine starke Grundlage für das zukünftige Wachstum und die Stabilität des französischen Recyclinggeschäfts darstellen, wovon unsere Mitarbeitenden, Kunden und Lieferanten profitieren werden."Die geplante Transaktion unterliegt noch dem rechtlichen Informations- und Konsultationsverfahren mit den zuständigen Arbeitnehmervertretungen sowie den üblichen behördlichen Genehmigungen.Rothschild & Co fungierte als Finanzberater und White & Case als Rechtsberater von Ecobat bei dieser Transaktion.Informationen zu EcobatEcobat ist der weltweit größte Recycler von Batterien mit Niederlassungen in Europa und den USA. Das Unternehmen hat sich der Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft verschrieben, indem es innovative Lösungen für Batterierecycling, Ressourcenrückgewinnung und Energiespeicherung anbietet. Der umfassende Ansatz von Ecobat gewährleistet einen verantwortungsvollen Umgang mit wertvollen Materialien, die für das moderne Leben unerlässlich sind.Informationen zu Campine NVCampine NV, notiert an der Euronext Brüssel, ist ein Metallrecycling- und Spezialchemieunternehmen aus Beerse, Belgien.Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:Chelsey BerendEcobatPress@Ecobat.com1-888-317-4687-703www.ecobat.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2697469/Ecobat_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2697470/Campine.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ecobat-erhalt-verbindliches-angebot-von-campine-zum-kauf-der-franzosischen-blei-werke-302467535.htmlOriginal-Content von: Ecobat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157506/6044744