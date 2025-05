Gategroup Finance (Luxembourg) S.A.: gategroup Successfully Prices Refinancing Transaction, Paving the Way for Growth and Market Expansion

gategroup Holding AG ("gategroup") is pleased to announce the successful pricing of its comprehensive refinancing package, comprising two term loans of EUR 675 million and USD 500 million, both with a tenure of 7 years, and a CHF 300 million multicurrency revolving credit facility (the "new financing") with a tenure of 6.5 years. The transaction was significantly oversubscribed and priced at the tighter end of guidance - strongly underscoring market confidence in gategroup's strategy and performance.

This transaction represents gategroup's debut as a Term Loan B (TLB) issuer, and the company is pleased to have attracted strong demand from leading global institutional investors. The level of interest received highlights the trust placed in gategroup's credit profile, operational resilience, and future growth potential.

The New Financing is backed by a syndicate of top-tier global financial institutions and supports the refinancing of existing loans, notably the EUR 250 million Term Loan A and the CHF 415 million revolving credit facility, while also improving liquidity and flexibility.

"This successful refinancing marks a pivotal milestone for us," said Christoph Schmitz, Chief Executive Officer of gategroup. "The broad-based support from a large group of premier banking partners and top global funds is a powerful endorsement of our business and strategy. This transaction diversifies gategroup's funding base and allows us to invest in long-term initiatives, expand our global footprint, and further elevate our market-leading services in airline catering and hospitality."

With the anticipated upgrade in its corporate credit rating to B2 (stable) / B+ (stable) by Moody's and S&P Global respectively, gategroup gains improved access to capital markets. The refinancing significantly enhances the company's capital structure and positions it for sustainable growth and value creation.

Urs Schwendinger, Chief Financial Officer of gategroup, added: "We are extremely pleased with the outcome of this transaction, which despite volatile market conditions has achieved several notable milestones among deals launched post-the US tariff announcements, including the largest cross-border loan issuance, largest debut issuance, and in its segment and rating universe, the largest new money loan deal and the largest Swiss issuance."

gategroup schließt Refinanzierung erfolgreich ab und ebnet den Weg für weiteres Wachstum und Marktexpansion

Die gategroup Holding AG ("gategroup") freut sich, den erfolgreichen Abschluss und die Preisfestsetzung ihres umfassenden Refinanzierungspakets bekannt zu geben. Die neue Finanzierung umfasst zwei Term Loan B Instrumente in Höhe von EUR 675 Mio. und USD 500 Mio., beide mit einer Laufzeit von 7 Jahren, und eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von CHF 300 Mio. mit einer Laufzeit von 6,5 Jahren (die "Neue Finanzierung"). Die Transaktion war deutlich überzeichnet und wurde zu attraktiven Konditionen abgeschlossen, was das Vertrauen der Märkte in gategroups Strategie und finanzielle Stärke unterstreicht.



Mit dieser Emission tritt gategroup erstmals als Term Loan B Emittentin auf, und das Unternehmen freut sich über die starke Nachfrage von führenden globalen institutionellen Investoren. Das große Interesse unterstreicht das Vertrauen in gategroups Marktposition, die operative Leistungsfähigkeit und das zukünftige Wachstumspotenzial.



Die Neue Finanzierung wird von einem Konsortium erstklassiger internationaler Finanzinstitute unterstützt und dient der Refinanzierung bestehender Kredite, insbesondere des EUR 250 Mio. Term Loan A und der existierenden revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von CHF 415 Mio. Sie verbessert gleichzeitig die Liquidität und Flexibilität der Gruppe.



"Diese erfolgreiche Refinanzierung ist ein entscheidender Meilenstein für uns", sagt Christoph Schmitz, Chief Executive Officer von gategroup. "Die breite Unterstützung durch eine große Gruppe führender Bankenpartner und globaler Top-Fonds sind ein starkes Signal für unser Geschäft, unsere Kunden und unsere Strategie. Die Transaktion schafft neue Optionen und ermöglicht es uns in langfristige Projekte zu investieren, unsere globale Präsenz auszubauen und unsere marktführenden Dienstleistungen im Bereich Airline-Catering und Hospitality weiter zu verbessern."





Mit der erwarteten Verbesserung des Unternehmensratings auf B2 (stabil) / B+ (stabil) durch Moody's bzw. S&P Global erhält gategroup einen verbesserten Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten. Die Refinanzierung verbessert die Kapitalstruktur des Unternehmens erheblich und positioniert es für nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung.



Urs Schwendinger, Chief Financial Officer von gategroup, fügt hinzu: "Wir sind äußerst zufrieden mit dem Ergebnis dieser Transaktion, die trotz volatiler Marktbedingungen mehrere nennenswerte Merkmale unter den nach der Ankündigung der US-Zölle lancierten Finanztransaktionen aufweist, darunter die größte grenzüberschreitende Term Loan B Emission, die größte Emission einer "First Time" Emittentin und in ihrem Segment und Rating-Universum die größte Neugelddarlehens-Transaktion"

