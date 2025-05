Nvidia hat am Mittwoch nach Börsenschluss in New York die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025 gemeldet und die Erwartungen der Wall Street einmal mehr deutlich übertroffen. Die Aktie des wertvollsten Chip-Unternehmens der Welt reagierte nachbörslich mit einem kräftigen Kurssprung. Nvidia meldete am Abend für den Berichtszeitraum einen Umsatz von 44,06 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von 0,96 Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit Erlösen von 43,3 Milliarden Dollar und einem Gewinn ...

