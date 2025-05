© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki

Halbleiterunternehmen und KI-Überflieger Nvidia hat am Mittwochabend seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert und für einen Befreiungsschlag gesorgt.Mit Nvidia hat am Mittwochabend der siebte und damit letzte Magnificent-Seven-Wert dieser Quartalssaison seinen Geschäftsbericht vorgelegt. Die Erwartungen an das Unternehmen waren wie auch die Spannung im Vorfeld der Zahlen hoch. Einerseits musste Nvidia seiner weiter hohen Bewertung gerecht werden und andererseits erhofften sich Anlegerinnen und Anleger neue Impulse für den US-Gesamtmarkt sowie den KI-Trade, die in den vergangenen Tagen beide spürbar an Schwung verloren haben. Denn die Belastung durch stark gestiegene Anleiherenditen …