Berlin - Der Präsident des Immobilienwirtschaftsverbands BFW, Dirk Salewski, hat die Verlängerung der Mietpreisbremse scharf kritisiert.



"Die Mietpreisbremse ist der Offenbarungseid der gescheiterten Wohnungsbaupolitik", sagte Salewski dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Die Mietpreisbremse hemmt Investitionen der Eigentümer auch in den Klimaschutz, erschwert einen wirtschaftlichen Betrieb erheblich und betoniert die Ist-Situation am Mietmarkt", kritisierte er.



Am Mittwoch hatte das Kabinett einen Gesetzentwurf zur Verlängerung des Instruments beschlossen. Demnach soll sie für weitere vier Jahre gelten.





© 2025 dts Nachrichtenagentur