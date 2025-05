NZD/USD verliert im asiatischen Handel am Donnerstag an Boden und notiert bei etwa 0,5935. Die erneuten Handels Spannungen zwischen den USA und China sowie ein fester US-Dollar belasten das Paar. Die vorläufige Schätzung der US-BIP-Daten wird später am Donnerstag im Mittelpunkt stehen. Das NZD/USD-Paar schwächt sich während der frühen asiatischen Handelsstunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...