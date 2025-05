GBP/USD gibt auf etwa 1,3435 im frühen europäischen Handel am Donnerstag nach. Das US-Handelsgericht hat Trumps reziproke Zölle aufgehoben, was den US-Dollar unterstützt. Die Chancen auf weitere Zinssenkungen der BoE sinken, da die Lebensmittelinflation steigt.Das Währungspaar GBP/USD wird im frühen europäischen Handel am Donnerstag im negativen Bereich ...

