ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 175 US-Dollar auf "Buy" belassen. Ergebnisse und Ausblick hätten seine Erwartungen und die der meisten Anleger erfüllt, und die Marge sei sogar etwas besser gewesen als befürchtet, schrieb Timothy Arcuri in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Geschäftszahlen. Die Fundamentaldaten des KI-Riesen blieben stark./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2025 / 04:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US67066G1040

© 2025 dpa-AFX-Analyser