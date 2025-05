Nach dem Test der 200-Dollar-Marke am Freitag ist es bei der Amazon-Aktie in der laufenden Handelswoche zu einer Aufwärtsreaktion gekommen. Rückblick: Die Amazon-Aktie war am 12. Mai per Gap-up über den langfristigen GD200 und den mittelfristigen GD100 gesprungen und am Folgetag bis auf das aktuelle Mai-Hoch bei 214,84 EUR gestiegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...