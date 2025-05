FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.05.2025 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES B&M PRICE TARGET TO 415 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 285 (245) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS COATS GROUP PRICE TARGET TO 130 (135) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1320 (1400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 5600 (5200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 1800 (1380) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 312 (273) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 305 (270) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1202 (1136) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1248 (1178) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 390 (375) PENCE - 'BUY'



