READING, Vereinigtes Königreich, May 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, ein Anbieter von cloud-nativen Netzwerkinfrastrukturen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Tampnet, einem weltweit führenden Anbieter von Offshore-, Hochleistungs-, Low-Latency-Konnektivitäts- und Netzwerkdiensten, als wichtiger Technologiepartner ausgewählt wurde. Nach einem strengen Auswahlverfahren hat sich der in Norwegen ansässige Offshore-Konnektivitätsanbieter für die hochmoderne Converged Packet Core-Lösung von Mavenir entschieden, die umgehend in seinem globalen 4G/5G-Netzwerk implementiert werden soll. Tampnet betreibt das weltweit größte Offshore-Hochleistungskommunikationsnetzwerk in der Nordsee und im Golf von Mexiko und bedient Kunden aus den Bereichen Offshore-Energie, Schifffahrt und Telekommunikation.

Diese neue strategische Partnerschaft, die einen vollständigen Wechsel von bestehenden Kerntechnologieanbietern in Europa und Amerika zu Mavenir markiert, eröffnet Tampnet transformative Möglichkeiten, seinen Mobilfunkkunden innovative, cloud-native 5G-Dienste anzubieten - darunter verbessertes mobiles Breitband, extrem zuverlässige Kommunikation mit geringer Latenz (Ultra-reliable low-latency Communications, URLLC) und massive maschinelle Kommunikation (Massive machine-type communications, mMTC). Durch die vollständige Nutzung von Containerisierung für optimale Flexibilität sorgt Mavenirs fortschrittliche konvergente Packet-Core-Lösung für einen reibungslosen und nahtlosen Übergang von Tampnets 4G- und 5G-Non-Standalone-(NSA)-Netzwerken zur Einführung von 5G-Standalone-(SA)-Netzwerken und ebnet zugleich den Weg für zukünftige 6G-Fähigkeiten des globalen Kommunikationsdienstleisters.

Darüber hinaus wird die Integration von KI-gesteuerter Automatisierung und energieeffizienten Netzwerk-Orchestrierungsfunktionen durch Mavenir eine Reihe überzeugender Vorteile mit sich bringen, die es Tampnet ermöglichen, die Netzwerkleistung zu optimieren, die Betriebskosten zu senken und hyper-personalisierte Dienste anzubieten, die auf die Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind.

Øyvind Skjervik, Chief Architect von Tampnet, kommentierte die Technologiepartnerschaft wie folgt: "Diese strategische Zusammenarbeit mit Mavenir ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, unseren Kunden weltweit modernste Konnektivität und digitale Dienste anzubieten. Damit positionieren wir uns als führender Anbieter in der globalen Telekommunikationslandschaft und sind bereit, den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen von Verbrauchern, Unternehmen und Branchen gerecht zu werden. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Mavenir, um diese Mobilfunk-Kerntechnologie der nächsten Generation zu verwirklichen und neue Maßstäbe für Konnektivität und Innovation zu setzen."

Mavenirs End-to-End-Portfolio an vollständig containerisierten Packet-Core-Lösungen bietet multi-generationale Unterstützung für alle Mobilfunkgenerationen, um eine flexible und kosteneffiziente Modernisierung bestehender Mobilfunknetze zu ermöglichen und gleichzeitig den Übergang zu 5G voranzutreiben. Die cloud-native Architektur bietet einfache Skalierbarkeit, Hardware-Entkopplung, Agilität, Portabilität und Ausfallsicherheit in allen Cloud-Umgebungen - öffentlich, privat und hybrid -, während eine granulare Microservice-Architektur eine Ausfallsicherheit auf Carrier-Niveau bietet, die den Anforderungen des Webs gerecht wird, darunter hohe Verfügbarkeit, Sicherheit und Leistung.

Ashok Khuntia, President - Core Networks bei Mavenir, erklärte: "Tampnet und Mavenir verfolgen das gemeinsame Ziel, die globale Konnektivität grundlegend zu verändern, indem sie die Grenzen der technologischen Innovation erweitern, um Nutzern unabhängig von ihrem Standort einen besseren Zugang und umfangreichere Dienstleistungen zu bieten und gleichzeitig die Messlatte in Bezug auf Ausfallsicherheit, Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Leistung kontinuierlich höher legen. Durch die Übertragung der Transformation seines Mobilfunkkernnetzes an Mavenir ist Tampnet in der Lage, die Vorteile eines agilen, erweiterbaren Netzwerks voll auszuschöpfen und die Einführung modernster Dienste zur Unterstützung des IoT und neuer Anwendungen der nächsten Generation zu beschleunigen. Wir freuen uns sehr über den Beginn dieser bedeutenden Zusammenarbeit, in deren Rahmen wir gemeinsam daran arbeiten werden, die Möglichkeiten der Offshore-Telekommunikation neu zu definieren."

Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloud-nativen, KI-fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Tampnet bietet erstklassige, hochleistungsfähige Konnektivität für den globalen Offshore-Energiesektor und ermöglicht so Digitalisierung, Effizienz und Nachhaltigkeit. Durch den Betrieb des weltweit größten Offshore-Netzwerks bietet Tampnet zuverlässige und skalierbare Konnektivitätslösungen mit hoher Kapazität und geringer Latenz, die einen sichereren, intelligenteren und nachhaltigeren Betrieb vom Standort bis zur Küste ermöglichen. Durch kontinuierliche Innovation und die Fokussierung auf die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks revolutioniert Tampnet den Offshore-Betrieb und trägt zu einer nachhaltigeren Energieerzeugungslandschaft bei. Das Unternehmen betreibt Offshore-Telekommunikationsinfrastruktur in der Nordsee, im Golf von Mexiko.

