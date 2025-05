Tech-Milliardär Elon Musk zieht ein ernüchterndes Fazit: Während er sich als DOGE-Leiter für einen effizienteren Staat einsetzte, haben seine eigenen Unternehmen wie Tesla und X massiv gelitten. Die Zeit von Elon Musk in der US-Politik ist jetzt offiziell vorbei. Wie die Washington Post berichtet, erklärte der Tech-Milliardär in einem Post auf X, dass er seine Arbeit als Leiter des Department of Government Efficiency (DOGE) beendet habe. Die Entscheidung ...

