Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Horst Steffen als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 56-jährige Fußball-Lehrer wechselt von Zweitligist SV Elversberg an den Osterdeich, teilte der SVW am Donnerstagnachmittag mit. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Clubs Stillschweigen. Er folgt auf Ole Werner, der Bremen auf Rang acht der abgelaufenen Bundesliga-Saison geführt hatte.



"Horst hat uns in den Gesprächen inhaltlich wie menschlich absolut überzeugt. Er hat in den letzten sieben Jahren in Elversberg herausragende Arbeit geleistet", sagte Clemens Fritz, Geschäftsführer Fußball bei Werder, zu der Verpflichtung. "Horst steht für offensiven, attraktiven Fußball und eine sehr gute und klare Mannschaftsführung. Wir sind überzeugt, mit ihm gut gerüstet in die neue Saison zu gehen."



Der neue Cheftrainer schaut nach eigenen Aussagen voller Vorfreude auf die neue Aufgabe in Bremen. "Als die Anfrage von Werder kam, war das zunächst eine große Anerkennung für mich und meine Arbeit. In den Gesprächen wurde mir von den Verantwortlichen sehr viel Wertschätzung entgegengebracht und aufgezeigt, was der Verein in den nächsten Jahren vorhat", so Steffen. Dieser Austausch habe ihn "absolut überzeugt" und er habe sich sehr schnell für Werder entschieden. "Bremen verfügt über eine gute Mannschaft, die Potential hat und sich in den letzten drei Jahren in der Bundesliga sehr gut entwickelt hat. Diese Entwicklung möchte ich gerne zusammen mit den Spielern fortsetzen."



Steffen, der für Bayer Uerdingen, Borussia Mönchengladbach und den MSV Duisburg 207 Bundesliga- und 75 Zweitligaspiele absolviert hat, arbeitete seit der Saison 2018/19 bei der SV Elversberg. Mit den Saarländern schaffte er den Aufstieg von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga. Zuvor hatte Steffen als Cheftrainer beim Chemnitzer FC, den Stuttgarter Kickers und Preußen Münster sowie in den Nachwuchsabteilungen von Borussia Mönchengladbach und dem MSV Duisburg gearbeitet. Das Engagement bei Werder Bremen ist seine erste Station in der Bundesliga. Jüngst hatte er mit Elversberg in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim den Aufstieg in die 1. Bundesliga knapp verpasst.





