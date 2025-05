BeOne ist gut aufgestellt, um Patienten weltweit Zugang zu transformativen Therapien zu ermöglichen dank eines überzeugenden Onkologieportfolios, eines innovativen Ansatzes in der klinischen Entwicklung und erweiterter globaler Produktions- und Vertriebskapazitäten

Mit der Verlegung des Firmensitzes in die Schweiz stärkt das Unternehmen seine Präsenz in einem weltweit führenden Hub für Biopharmazeutika und macht den nächsten Schritt auf dem Weg zu einem diversifizierten Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf Onkologie

BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein globales Onkologieunternehmen, das zuvor unter dem Namen BeiGene, Ltd. tätig war, hat heute mitgeteilt, dass die Umfirmierung und Verlegung des Firmensitzes in die Schweiz nun offiziell vollzogen sind. Dies ist ein bedeutender Meilenstein in der Unternehmensgeschichte.

"BeOne ist mehr als eine Namensänderung. Der Name steht nicht nur für unser heutiges Selbstverständnis als weltweit führendes Onkologieunternehmen, sondern auch für unser erklärtes Ziel, die Möglichkeiten der Onkologie neu zu definieren, indem wir Patienten, Familien, Wissenschaftler, Ärzte, Regierungen und andere Akteure im Bereich der öffentlichen Gesundheit in unserem gemeinsamen weltweiten Kampf gegen den Krebs vereinen", so John V. Oyler, Mitbegründer, Chairman und CEO von BeOne. "Noch ist unsere Arbeit nicht abgeschlossen. Ich bin jedoch überaus stolz auf die Fortschritte, die wir bereits erzielt haben: das explosive Wachstum von BRUKINSA als Rückgrat unseres Hämatologie-Geschäfts, die Expansion unseres PD-1-Inhibitors TEVIMBRA und unsere potenziell transformative Onkologie-Pipeline mit mehr als 50 Prüfpräparaten, die zu den umfangreichsten der Branche zählt. Nach 15 Jahren beharrlicher Innovation und strategischer Investitionen zur Stärkung unserer internen globalen Kompetenzen stehen wir erst am Anfang, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit als BeOne."

Die Namensänderung und Verlegung des Firmensitzes von den Kaimaninseln in die Schweiz wurden am 28. April von den Aktionären genehmigt. Die Umstellung auf den neuen Namen BeOne in allen Unternehmensbereichen auf sechs Kontinenten wird schrittweise erfolgen. Mit der Verlegung des Firmensitzes in die Schweiz stärkt BeOne seine Präsenz und verdichtet seine Wurzeln in einem globalen Hub für Biopharmazeutika. Damit kann das Unternehmen seine Wachstumsstrategie weiter vorantreiben, um innovative Arzneimittel für Patienten rund um die Welt verfügbar zu machen.

Durch strategische Investitionen in den Ausbau seiner internen Forschungs-, klinischen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten hat BeOne einen differenzierten und nachhaltigen Wettbewerbsvorteil errungen. Sein einzigartiges Geschäftsmodell nutzt Zeit- und Kosteneffizienzen, um die Verfügbarkeit für Patienten zu verbessern, ermöglicht eine engmaschige Kontrolle zur Einhaltung hoher Standards in Forschung, Entwicklung und Fertigung und bewahrt seine betriebliche Resilienz, um ein langfristig angelegtes Wachstum abzusichern. BRUKINSA verfügt über die größte Indikationsbreite innerhalb seiner Arzneimittelklasse und ist in den USA bei allen zugelassenen Indikationen führend bei der Zahl der Behandlungsaufnahmen. Das Medikament ist zudem der Grundpfeiler des Hämatologie-Portfolios von BeOne als Basistherapie neben dem BCL2-Inhibitor Sonrotoclax in der späten Entwicklungsphase und dem potenziellen ersten BTK-Protein-Degrader seiner Klasse, BGB-16673, der auf der proprietären CDAC-Plattform des Unternehmens entwickelt wurde. Ein weiteres Kernziel von BeOne ist der Aufbau solider Franchises für die Behandlung von soliden Tumoren in den Bereichen Brust-, Lungen- und Magen-Darm-Krebs. Durch den Einsatz seiner Plattformen für multispezifische Antikörper, Protein-Degrader und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate ist das Unternehmen bestens positioniert, um die Zukunft der Krebsbehandlung zu revolutionieren.

Das unternehmerisch denkende Forschungsteam von BeOne, das mehr als 1.100 Kolleginnen und Kollegen umfasst, hat im Jahr 2024 allein 13 neue molekulare Wirkstoffe in die klinische Phase überführt und damit sogar die größten Pharmakonzerne übertroffen. Die fast 3.700 Mitglieder des klinischen Entwicklungsteams betreiben aktive oder geplante Studien in mehr als 45 Ländern und Regionen und beschleunigen durch den "Fast to Proof-of-Concept"-Ansatz Innovationen in der Frühphase. Bis heute hat das Unternehmen mehr als 25.000 Patientinnen und Patienten in über 170 Studien aufgenommen und bietet gegenüber anderen Branchenunternehmen signifikante Zeit- und Kostenvorteile.

Außerdem erweitert BeOne sein globales Produktionsnetzwerk mit seinem 800 Millionen US-Dollar teuren Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionszentrum auf dem Princeton West Innovation Campus in Hopewell, US-Bundesstaat New Jersey. Dieser hochmoderne Standort bietet skalierbare Produktionskapazitäten, um die schnell wachsende Pipeline, die betriebliche Resilienz und die globalen Ziel des Unternehmens zu unterstützen.

BeOne Medicines, zuvor bekannt als BeiGene, ist ein weltweit tätiges Onkologieunternehmen mit Sitz in der Schweiz, das innovative Therapien erforscht und entwickelt, um Krebspatienten weltweit den Zugang zu erschwinglichen Behandlungen zu erleichtern. Mit einem Portfolio, das Hämatologie und solide Tumore abdeckt, beschleunigt BeOne die Entwicklung seiner vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch interne Fähigkeiten und Kooperationen. Sein weltweit wachsendes Team mit mehr als 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf sechs Kontinenten setzt sich dafür ein, den Zugang zu Medikamenten für möglichst viele Patienten entscheidend zu verbessern. Um mehr über BeOne zu erfahren, besuchen Sie www.beonemedicines.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer bundesstaatlicher Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zur Fähigkeit von BeOne, Patienten weltweit transformative Therapien bereitzustellen; zum Potenzial und zukünftigen Erfolg der Onkologie-Pipeline von BeOne; zur Präsenz von BeOne in der Schweiz und seiner Fähigkeit, weiteres Wachstum zu generieren; zum nachhaltigen Nutzen der strategischen Investitionen von BeOne und dessen Fähigkeit, den Zugang für Patienten zu verbessern; das künftige langfristige Wachstum des Unternehmens; die Fähigkeit von BeOne, die Zukunft der onkologischen Behandlung zu verändern; sowie die Pläne, Selbstverpflichtungen, Bestrebungen und Ziele von BeOne, die unter der Überschrift "Über BeOne" aufgeführt sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren beinhalten die Fähigkeit von BeOne, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Wirkstoffkandidaten nachzuweisen, die klinischen Ergebnisse seiner Wirkstoffkandidaten, die möglicherweise die weitere Entwicklung oder die Marktzulassung nicht unterstützen, Maßnahmen der Aufsichtsbehörden, die sich auf die Einleitung, den Zeitplan und den Fortschritt der klinischen Studien und die Marktzulassung auswirken können; die Fähigkeit von BeOne, einen kommerziellen Erfolg für seine vermarkteten Medikamente und Wirkstoffkandidaten zu erzielen, falls diese zugelassen werden, die Fähigkeit von BeOne, den Schutz des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit seinen Arzneimitteln und Technologien zu gewährleisten, BeOnes Abhängigkeit von Dritten bei der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Arzneimitteln und anderen Dienstleistungen, BeOnes begrenzte Erfahrung bei der Einholung von aufsichtsrechtlichen Zulassungen und der Vermarktung von pharmazeutischen Produkten sowie BeOnes Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel für den Geschäftsbetrieb und die Entwicklung seiner Wirkstoffkandidaten zu erhalten und die Rentabilität zu gewährleisten, sowie die Risiken, die im Abschnitt "Risk Factors" im jüngsten Quartalsbericht von BeOne auf Form 10-Q ausführlicher erläutert werden, sowie die Erörterung potenzieller Risiken, Unwägbarkeiten und anderer wichtiger Faktoren in den nachfolgenden Einreichungen von BeOne bei der U. S. Securities and Exchange Commission. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Pressemitteilung. BeOne verpflichtet sich nicht dazu, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

