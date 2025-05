Während die Zahlen von Nvidia überzeugen konnten, brodelt es an anderer Stelle: Nvidia-CEO Jensen Huang will in diesem Jahr Nvidia-Aktien im Wert von über 800 Millionen US-Dollar verkaufen. Das geht aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Der Zeitpunkt ist brisant. Sollten Anleger beunruhigt sein?Huang hat bereits am 20. März einen Verkaufsplan verabschiedet, um automatisch bis zu 6 Millionen Nvidia-Aktien zu veräußern. Bei einem Kurs von derzeit 142 Dollar je Nvidia-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...