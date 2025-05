Der Präsident der Federal Reserve (Fed) von Chicago, Austan Goolsbee, sagte am Donnerstag, dass sie zu einer Situation zurückkehren könnten, in der die Zinssätze sinken könnten, wenn Zölle durch einen Deal oder anderweitig vermieden werden, so Reuters."Wenn die Politik die Zinssätze kontrolliert, kommt die Inflation zurück," fügte Goolsbee hinzu und ...

