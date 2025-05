Frankfurt/Main - Am Donnerstag hat der Dax nach zwischenzeitlichen Kursgewinnen ins Minus gedreht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.933,23 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Marktbeobachtern zufolge kann die Trump-Niederlage vor Gericht nur im ersten Moment die Zoll-Hoffnungen befeuern. Die Anleger sehen wenig Hoffnung auf ein vollständiges Umsteuern der US-Regierung.



An der Spitze der Dax-Kursliste waren entgegen dem Trend die Papiere von Porsche mit über einem Prozent im Plus zu finden. Im Gegensatz dazu ließen die Werte von Vonovia am Listenende über zwei Prozent nach, direkt hinter denen von Heidelberg Materials und Siemens.





