Elon Musks Tesla verliert in China zunehmend an Boden - und das gleich aus mehreren Gründen. Laut einer aktuellen UBS-Umfrage unter 10.500 Konsumenten sank der Anteil chinesischer Käufer, die Tesla als bevorzugte Marke nennen, von 18?auf nur noch 14 Prozent. Vor zwei Jahren lag dieser Wert noch bei 30 Prozent. Die Gewinner dieser Entwicklung sind klar.Es handelt sich um die chinesischen Autobauer BYD und Xiaomi. "In China sehen wir einen intensiven Wettbewerb, und Tesla wird nicht mehr als Technologieführer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...