Paris / London / Zürich - An Europas Börsen sind am Donnerstag positive Nachrichten aus den USA letztlich verpufft. Ein juristischer Dämpfer für die Zollpolitik der US-Regierung sowie überzeugende Geschäftszahlen des KI-Giganten Nvidia konnten die Stimmung der Anleger nicht nachhaltig heben. Damit gaben die wichtigsten Indizes am Ende leicht nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,14 Prozent auf 5.371,10 Punkte, nachdem er zwischenzeitlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...