Mavenir Open vRAN und O-RAN-konforme Small Cells sind entscheidend für den Erfolg der Einführung von Three UK im Stadtzentrum von Glasgow - sie verbessern die Netzabdeckung und Kapazität in einem stark frequentierten, dicht bebauten Stadtgebiet

Bahnbrechender Test zeigt den Nutzen des Einsatzes von Open-RAN-Kleinzellen neben bestehenden Makronetzwerken zur Behebung von Funkloch-Problemen

GLASGOW, Schottland, May 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, cloud-nativer Anbieter von Netzwerkinfrastruktur, hat in Zusammenarbeit mit dem Mobilfunkanbieter Three UK und dem weltweit führenden Anbieter von Open-Source-Lösungen, Red Hat, erfolgreich die Leistungsfähigkeit von 5G-Non-Standalone-O-RAN-konformen Kleinzellen im Stadtzentrum von Glasgow demonstriert - mit einer Verdopplung der 5G-Geschwindigkeiten zu Spitzenzeiten.

Dieser wegweisende, erstmals in Großbritannien durchgeführte Test von Open RAN in einer dicht besiedelten urbanen Umgebung markiert zugleich den ersten Live-Einsatz von O-RAN-konformen Kleinzellen, die in diesem Umfeld neben bestehenden Makrozellen traditioneller Anbieter betrieben werden und so eine deutliche Entlastung der Netzwerküberlastung durch hochwertige Netzabdeckung und zusätzliche Kapazität ermöglichen. In der Anfangsphase des Tests verdoppelten sich sowohl die 4G- als auch die 5G-Geschwindigkeiten während der datenverkehrsreichsten Tageszeiten, wobei die 5G-Geschwindigkeiten von Three UK im Testgebiet beeindruckende 520?Mbit/s erreichten. Der Kapazitätszuwachs führte zudem zu weiteren Verbesserungen der Leistung und Nutzererfahrung in umliegenden Standorten.

Nach dem erfolgreichen Test von 18 aktiven Standorten im Stadtzentrum von Glasgow geht das Projekt nun in die finale Umsetzungsphase über und erhöht die Gesamtzahl der Open-RAN-Kleinzellenstandorte auf 34.

Die Einführung einer Kleinzellen-Verdichtungsschicht für Three UK durch Mavenir erfolgt im Rahmen des SCONDA-Projekts (Small Cells O-RAN in Dense Areas) - einer wichtigen Konnektivitätsinitiative, die vom britischen Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Technologie (DSIT) unterstützt wird. Das Projekt stellt einen bedeutenden Fortschritt für Open RAN in Großbritannien dar, da erstmals die Integration einer vollständig dezentralisierten Open-RAN-Architektur in die bestehende traditionelle Infrastruktur in einer stark frequentierten Stadt mit hohem Datenaufkommen getestet wird.

Mavenir bietet eine vollständige 4G- und 5G-O-RAN-Lösung, einschließlich seiner OpenBeam-Small-Cell-Funksysteme, die auf Red Hat OpenShift laufen, der branchenführenden Hybrid-Cloud-Anwendungsplattform mit Kubernetes-Technologie. Mavenir 4G- und 5G-Small-Cell-Funksysteme werden an Laternenmasten in ganz Glasgow installiert, um den Makroverkehr zu entlasten und die Automatisierung der Netzwerkleistung in einer anspruchsvollen Funkumgebung mit mehreren Anbietern und Technologien zu ermöglichen. Three UK nutzt Red Hat OpenShift, um das Open vRAN-Netzwerk aufzubauen und bereitzustellen, das in den bestehenden 4G-Kern von Three UK integriert ist und parallel zum herkömmlichen RAN des Betreibers läuft.

Brandon Larson, SVP, Cloud und KI bei Mavenir, sagt: "Dieses Netzwerkverdichtungsprojekt beweist, dass die von Mavenir entwickelte Open-RAN-Schicht die Anforderungen von Three UK und seinen Kunden in einer der verkehrsreichsten Städte Großbritanniens effizient und effektiv erfüllen kann. Unsere Lösung hat eine Verdopplung der 5G-Geschwindigkeiten, eine messbare Steigerung der Kapazität und eine hervorragende Übertragung von Kunden-Datenverkehr ermöglicht. Dies zeigt auf eindrucksvolle Art, dass Open RAN vollständig neben traditionellen Anbietern integriert werden kann - ein Durchbruch, der aufgrund der Kosteneinsparungen und der Flexibilität, die es bietet, weltweite Aufmerksamkeit von Funknetzwerk-Designteams auf sich ziehen wird."

Iain Milligan, Chief Network Officer bei Three UK, sagt: "Mavenir und Red Hat waren hervorragende Partner bei diesem bahnbrechenden Projekt - dem ersten Open-RAN-Testlauf in Großbritannien, der sich mit der realen Komplexität einer dicht besiedelten städtischen Umgebung auseinandersetzt. Wir haben neue Maßstäbe gesetzt und bewiesen, dass der Open-RAN-Ansatz eine enorm wertvolle Erweiterung für Netzwerkdesign und -bereitstellung darstellt."

Er fügt hinzu: "Der Einsatz in städtischen Gebieten stellt im Vergleich zu ländlichen Umgebungen eine ganz andere technische und operative Herausforderung dar. Wir mussten die Integration mit Altsystemen, Sicherheitsebenen und sich weiterentwickelnder Software bewältigen - und dabei gleichzeitig messbare Verbesserungen für unsere Kunden erzielen. Die Testergebnisse sind vielversprechend und bieten eine solide Grundlage für die weitere Skalierung und Optimierung von Open RAN in Städten."

Honoré LaBourdette, Vice President, Global Telco Ecosystem bei Red Hat, sagt: "Red Hat und Mavenir teilen das gemeinsame Engagement, optimierte Open-RAN-Lösungen für Dienstleister bereitzustellen, um eine verbesserte Netzwerkleistung zu erzielen und die nächste Generation von 5G-Anwendungsfällen zu erschließen. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Mavenir bei der Implementierung einer integrierten 5G Standalone Open RAN-Lösung auf Basis von Red Hat OpenShift, mit der Three UK ein verbessertes Kundenerlebnis bieten und den Betriebsablauf in Glasgow optimieren kann."

Mit dieser neuesten Bereitstellung setzen Mavenir und Red Hat ihre langjährige Zusammenarbeit fort und bieten Mobilfunknetzbetreibern weiterhin Telekommunikations-Cloud-Lösungen auf Carrier-Level an. Die RAN-Workloads von Mavenir auf Red Hat OpenShift bieten Mobilfunknetzbetreibern ein attraktives Wertversprechen.

Zu den wichtigsten Vorteilen, die Mavenir durch den Einsatz von Red Hat OpenShift erzielt, gehören:

Vollständige Automatisierung: Die Integration von Red Hat Advanced Cluster Management für Kubernetes mit der cloud-nativen Automatisierung von Mavenir ermöglicht eine vollständige Automatisierung und optimiert das Betriebsmanagement am ersten und zweiten Tag.

Die Integration von Red Hat Advanced Cluster Management für Kubernetes mit der cloud-nativen Automatisierung von Mavenir ermöglicht eine vollständige Automatisierung und optimiert das Betriebsmanagement am ersten und zweiten Tag. Vorintegrierte und vorab getestete Referenzarchitekturen : Red Hat und Mavenir tragen dazu bei, die Komplexität zu minimieren und den Zeitaufwand für die Integration zu reduzieren, indem sie eine gemeinsame, vorintegrierte Referenzarchitektur bereitstellen.

: Red Hat und Mavenir tragen dazu bei, die Komplexität zu minimieren und den Zeitaufwand für die Integration zu reduzieren, indem sie eine gemeinsame, vorintegrierte Referenzarchitektur bereitstellen. Skalierbares Design und schnellere Markteinführung : Designflexibilität für die Skalierung der Architektur mit Mavenir-Workloads auf Red Hat OpenShift und nutzt zusätzliche Tools für schnellere Bereitstellungen.

: Designflexibilität für die Skalierung der Architektur mit Mavenir-Workloads auf Red Hat OpenShift und nutzt zusätzliche Tools für schnellere Bereitstellungen. Umfassende Sicherheitsfunktionen: Die Open RAN-Lösung von Mavenir auf Red Hat OpenShift bietet Mobilfunknetzen zentrale Plattform-Sicherheitskontrollen, darunter Zugangssteuerungen, Containerisolierung über Security Context Constraints (SCCs), Laufzeitschutz mithilfe von Sicherheitsmodulen auf Kernel-Ebene (seccomp, SELinux), rollenbasierte Zugriffskontrollen (RBAC) und Netzwerksegmentierung über CNI/OVN. Diese Funktionen entsprechen den Branchenstandards und ermöglichen es Betreibern, gehärtete Konfigurationen für Compliance-Ziele zu implementieren.

Hinweise für Redakteure

Das SCONDA-Projekt ist eine Partnerschaft zwischen Three UK, Mavenir, AWTG, Freshwave, PI Works, dem 5G Scotland Centre und Accenture, mit Unterstützung des Stadtrats von Glasgow und finanzieller Förderung durch das britische Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Technologie (DSIT).

Über Three UK:

Hutchison 3G UK Limited, firmierend als Three UK, ist ein britisches Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Reading, England. Es handelt sich um eine indirekte, hundertprozentige Tochtergesellschaft der CK Hutchison Holdings, einer in Hong Kong registrierten und notierten Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht der Cayman Islands. Three ist der viertgrößte Mobilfunknetzbetreiber im Vereinigten Königreich mit etwa 10,9 Millionen Kunden

Über Mavenir:

Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloudbasierten, KI-fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Red Hat, das Red Hat-Logo und OpenShift sind Marken oder eingetragene Marken von Red Hat, Inc. oder deren Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.

