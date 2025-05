AVEDA, ein zielorientierter Vorreiter im Bereich der pflanzlichen Hochleistungs-Schönheitspflege, kündigt seinen Start im US-amerikanischen Amazon Premium Beauty Store an. Damit macht das Unternehmen sein Sortiment veganer Haar-, Haut-, Körper- und Lifestyle-Produkte für neue Kunden im ganzen Land zugänglich.

"Mit dem Start von AVEDA im US-amerikanischen Amazon Premium Beauty Store laden wir nicht nur mehr Menschen in die Welt von AVEDA ein, wir stellen zudem unser unglaubliches Salonnetz vor", sagte Shane Wolf, Präsident AVEDA Hair Care. "Diese neue Online-Erfahrung gibt allen einen Einblick in unsere Welt der veganen Hochleistungs-Haarpflege, die neue innovative Produkte und ikonische Klassiker umfasst."

Amazon-Kunden können eine breite Auswahl an AVEDA-Produkten erwerben, darunter die meistgekauften Franchises Botanical Repair zur Stärkung und Reparatur, Invati Ultra Advanced für dünner werdendes Haar und Be Curly Advanced für gezielte Pflege für lockiges, krauses und welliges Haar. Käufer finden zudem unsere Produkte mit besonderen Aromen wie Shampure, Rosemary Mint und Cherry Almond, grundlegende Körperpflegeprodukte wie Hand Relief und Styling-Zubehör wie die Aveda Wooden Paddle Brush.

Der US-amerikanische Amazon Premium Beauty Store von AVEDA bietet einen Hair Care Guide eine Wissensseite, die gemeinsam mit Salonfachkräften aus dem AVEDA-Netz erstellt wurde. Dieser Leitfaden umfasst Videos, Produkthighlights und Geschichten, um den Verbrauchern dabei zu helfen, ihr Salon-Styling zuhause nachzuempfinden.

Seit seiner Gründung hat sich AVEDA von seiner Mission leiten lassen, sich um die Welt zu kümmern. AVEDA ist stolz eine vegane, mit dem Leaping Bunny ausgezeichnete, zertifizierte B Corporation, die Sensibilisierung und Fundraising für Initiativen für sauberes Wasser weltweit betreibt. AVEDA priorisiert die Pflege für das "ganze Du", indem es moderne Wissenschaft und die uralte Kunst des Ayurveda kombiniert. Das Ergebnis sind ganzheitliche, rituelle Produkte und Dienste, welche auf die Anforderungen von Verbrauchern und Fachleuten zugeschnitten sind.

Folgen Sie @AVEDA und @amazon in sozialen Netzwerken und erwerben Sie AVEDA im US-amerikanischen Amazon Premium Beauty Store unter amazon.com/AVEDA.

ÜBER AVEDA

Unsere Mission bei Aveda besteht darin, uns um die Welt zu kümmern in der wir leben, angefangen bei den Produkten, die wir herstellen, bis hin zu den Möglichkeiten, wie wir der Gesellschaft etwas zurückgeben. Bei Aveda streben wir danach, ein Beispiel für Umweltführung und Verantwortung zu setzen, nicht nur in der Welt der Schönheit, sondern weltweit.

AVEDA wurde 1978 von dem Hairstylisten Horst Rechelbacher mit der Mission gegründet, sich um die Welt zu kümmern, in der wir leben. AVEDA entwickelt unter Berücksichtigung der Menschen und des Planeten vegane, pflanzliche Hochleistungsprodukte für Haar, Haut und Körper. AVEDA nutzt botanische Technologien und grüne Chemie und kombiniert die Prinzipien der modernen Wissenschaft und der uralten Kunst der ayurvedischen Heilung. AVEDA wurde von Cruelty Free International mit dem Leaping Bunny ausgezeichnet und ist eine zertifizierte B Corporation, die hohe verifizierte Standards sozialer und umweltbezogener Performance, Transparenz und Verantwortung erfüllt. Die Produkte von AVEDA sind in mehr als 45 Märkten weltweit über Einzelhändler, Partnersalons, Fachhändler und auf AVEDA.com erhältlich. Für jeden Haartyp.

Über The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Verkäufer von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten und ein Verwalter von Luxus- und Prestigemarken weltweit. Die Produkte des Unternehmens werden in etwa 150 Ländern und Gebieten unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AER IN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, der DECIEM-Markenfamilie, einschließlich The Ordinary und NIOD, und BALMAIN Beauty verkauft.

