One Peak, ein führender Spezialist für Wachstumsbeteiligungen, gibt bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf seiner Beteiligung an Shine Analytics Limited ("Brightflag") an Wolters Kluwer (Euronext: WKL), einem weltweit führenden Anbieter von Informationslösungen, Software und Dienstleistungen für Fachleute, getroffen hat. Brightflag ist die führende KI-gestützte Plattform für Rechtsabteilungen, die es Rechtsabteilungen von Unternehmen weltweit ermöglicht, Transparenz, Automatisierung und Kostenkontrolle im gesamten Rechtsbereich zu verbessern.

One Peak hat im Dezember 2020 eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an Brightflag erworben und unterstützt damit ein starkes und erfahrenes Managementteam unter der Leitung von Ian Nolan und Alex Kelly. Ziel ist es, einen branchenprägenden Marktführer im großen und schnell wachsenden Markt für Rechtsmanagement für Unternehmen aufzubauen. One Peak arbeitete eng mit Brightflag zusammen, um das Wachstum durch internationale Expansion und KI-gestützte Produktinnovationen zu beschleunigen. Damit wurde Brightflag als weltweit führende KI-gestützte Plattform für Rechtsdienstleistungen etabliert und der Umsatz seit der Investition von One Peak mehr als verfünffacht.

Ian Nolan, Mitbegründer und CEO von Brightflag, erklärte: "Wir sind sehr stolz auf das, was wir in den letzten Jahren erreicht haben, und One Peak hat uns maßgeblich dabei unterstützt, unsere globalen Ambitionen zu verwirklichen. Die umfassenden Kenntnisse des One Peak-Teams im Bereich Rechtstechnologie und seine wachstumsorientierte operative Expertise waren für unseren Erfolg und unsere Expansion von unschätzbarem Wert."

Alex Kelly, Mitbegründer und COO von Brightflag, fügte hinzu: "Von Beginn unserer Partnerschaft an hat sich One Peak als vertrauenswürdiger und engagierter Unterstützer unserer Vision ausgezeichnet. Sie haben uns in guten wie in schwierigen Zeiten unterstützt und uns nicht nur ein tiefes Verständnis für unser Geschäft und unser Produkt vermittelt, sondern uns auch in jeder Phase als wertvolle Sparringspartner zur Seite gestanden. Wir sind zutiefst dankbar für ihr Vertrauen in Brightflag und den Teamgeist, den sie in unser Unternehmen eingebracht haben."

Humbert de Liedekerke Beaufort, Mitbegründer und Managing Partner von One Peak, fügte hinzu: "Es war ein echtes Privileg, mit Ian, Alex und dem gesamten Brightflag-Team auf ihrer unglaublichen Reise zusammenzuarbeiten. Von Anfang an zeichneten sie sich durch ihre Vision, ihren Antrieb und ihr unerschütterliches Engagement für die Transformation der Rechtsabteilungen aus. Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zu ihrer Erfolgsgeschichte geleistet zu haben, und sind zutiefst dankbar für das Vertrauen, die Zusammenarbeit und die gemeinsamen Ziele, die unsere Partnerschaft geprägt haben. Wir wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg in diesem spannenden neuen Kapitel."

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im Juni 2025 abgeschlossen sein. Brightflag und seine Aktionäre wurden von William Blair, Proskauer Rose und Maples beraten.

Über One Peak

One Peak ist eine führende Wachstumsbeteiligungsgesellschaft, die in Technologieunternehmen in der Scale-up-Phase investiert. One Peak stellt herausragenden Unternehmern Wachstumskapital, operative Expertise und Zugang zu seinem umfangreichen Netzwerk zur Verfügung, um innovative und schnell wachsende Unternehmen dabei zu unterstützen, sich zu dauerhaften, branchenprägenden Marktführern zu entwickeln. Zu den Investitionen von One Peak zählen Akur8, Ardoq, Cymulate, Deepki, Docplanner, Iplicit, Keepit, Lucca, Neo4j, PandaDoc, Spryker und viele andere. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.onepeak.tech.

