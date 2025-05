Noch in der letzten Woche sah es für die Bayer-Aktie an der Börse gar nicht gut aus. Doch schon am Montag haben sich die Vorzeichen geändert. Was erwartet Anleger jetzt? Damit war nicht zu rechen. Noch in der letzten Woche schienen die Zoll-Drohungen von Donald Trump gegen Europa auch die Comeback-Rallye von Bayer zu stoppen. Am Montag sieht die Welt aber schon anders aus. Nachdem der amerikanische Präsident am Wochenende ankündigte, die Zollregelungen ...

