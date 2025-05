Der Anbau der Miyazaki-Mango in Pakistan stellt einen Durchbruch in dem hochwertigen Gartenbau dar und eröffnet neue Möglichkeiten für die Produktion exotischer Früchte und potenzielles Exportwachstum, dies berichtet Fructidor.com. Was als mutiges Experiment in dem Distrikt Malir, in Karatschi begann, macht nun landesweit Schlagzeilen: Die teuerste Mango der Welt...

