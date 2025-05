Die spanischen Beerenexporte verzeichneten 2024 ein Wachstum von 6 % in der Menge und 12 % im Wert gegenüber dem Vorjahr und beliefen sich auf insgesamt 411.879 Tonnen und 1,912 Milliarden EUR, so teilt der spanische Verband FEPEX mit. Diese Zahlen sind Bestandteil des 10. Internationalen Beeren-Kongresses, der von Freshuelva, am 18. und 19. Juni, in Huelva, Spanien, organisiert wird. ...

