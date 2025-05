DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MEYER WERFT - Die vom Bund und dem Land Niedersachsen gerettete Meyer Werft prüft eine Expansion im Verteidigungsgeschäft. "Gemeinsam mit einem Strategieberater analysieren wir gerade, welche Rolle Meyer bei der sogenannten 'grauen Ware', also im militärischen Bereich, grundsätzlich spielen kann", sagte Ralf Schmitz, Geschäftsführer und Sanierer des Unternehmens, dem Handelsblatt. Die Werft, deren Kerngeschäft Kreuzfahrtschiffe sind, könnte laut Schmitz vier bis fünf Fregatten in Serie bauen. Für die Verteidigungstechnik müsste man Partner suchen oder zukaufen. (Handelsblatt)

FMC - Das Start-up FMC plant den Bau eines Halbleiterwerks in Deutschland. Das erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen. Das Dresdener Unternehmen schaut sich demnach Flächen in Magdeburg, Pirna und Frankfurt an der Oder an. In der Regierung und in der Branche wird mit großer Spannung auf die mögliche Ansiedlung geblickt. Steigt FMC in die Serienproduktion der Chips ein, und das in Deutschland, könnte das Abhängigkeiten reduzieren und Europa deutlichen Vorschub als Technologiestandort leisten. (Handelsblatt)

BRAINLAB/IPO - Der deutsche Medizintechnikspezialist Brainlab hat im Sommer 2001 nur zwei Tage vor dem geplanten Debüt seinen Börsengang abgesagt: Das Umfeld war zu schwach, der Neue Markt hatte seinen Zenit längst überschritten, kurz darauf war mit Neuemissionen ganz Schluss. Nun, 24 Jahre später, könnte das Unternehmen einen zweiten Anlauf nehmen. "Ein Börsengang ist eine Option in unseren strategischen Planungen", sagte Gründer Stefan Vilsmeier dem Handelsblatt. (Handelsblatt)

May 30, 2025

