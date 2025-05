NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwar habe er seine Gewinnerwartungen infolge der jüngsten Quartalszahlen des Medizinkonzerns etwas gesenkt, schrieb James Vane-Tempest in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das Kursziel steige aber. Er setze für die Beteiligung am Dialysekonzern FMC nun einen Wert von 40 Euro je Aktie an, da er diesen angehoben habe, um die Stimmung der Investoren sowie das Potenzial für Ausschüttungen an die Aktionäre widerzuspiegeln./rob/mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2025 / 07:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2025 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785604

© 2025 dpa-AFX-Analyser