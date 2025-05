Zürich - Der Euro hat sich in der Nacht auf Freitag gegenüber dem US-Dollar und dem Franken leicht abgeschwächt. Aktuell wird der Euro zu 1,1348 Dollar gehandelt, nach 1,1376 am Vorabend. Am frühen Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 0,9341 Schweizer Franken und damit etwas weiger als am Vorabend (0,9355). Derweil geht das Währungspaar Dollar/Franken zu 0,8231 um. Das ist minimal mehr als am Donnerstagabend (0,8223). Bewegt wird der Devisenmarkt ...

