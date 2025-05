Thun - Weiterer Rückschlag für das finanziell schwer angeschlagene Solarunternehmen Meyer Burger. Weil das Geld fehlt, stoppt Meyer Burger die Solarmodulproduktion am US-Standort in Goodyear in Arizona. Alle dort noch verbliebenen 282 Mitarbeitenden erhalten die Kündigung. Aufgrund fehlender finanzieller Mittel sehe sich Meyer Burger dazu gezwungen, seine noch im Hochlauf befindliche Solarmodulproduktion in den USA zu stoppen, teilte das Unternehmen ...

