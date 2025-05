Ein neuer Leitfaden zum Landeswärmeplanungsgesetz in NRW soll Kommunen in Nordrhein-Westfalen helfen, ihre Wärmepläne rechtssicher und mit hoher Qualität zu erstellen. Dazu gibt es auch ein neues Online-Tool. Die Erstellung von Wärmeplänen durch die Kommunen soll den kosteneffizientesten Weg zu einer klimafreundlichen und fortschrittlichen Wärmeversorgung vor Ort ermitteln. Die Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz NRW.Energy4Climate hat nun die Broschüre "Kommunale Wärmeplanung in Nordrhein-Westfalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...