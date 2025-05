Die indische Rupie verzeichnet leichte Gewinne in der frühen europäischen Sitzung am Freitag. Die schwachen US-Wirtschaftsdaten und die Unsicherheit über Trumps Politik belasten den US-Dollar. Händler bereiten sich auf Indiens BIP für das erste Quartal und die US-PCE-Inflationsberichte für April vor, die später am Freitag fällig sind. Die indische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...