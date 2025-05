Das Schweizer Photovoltaik-Unternehmen hatte vor fast einem Jahr mit der Herstellung von Heterojunction-Modulen in Arizona begonnen. Weniger als sechs Monate später wurde jedoch ein großer Abnahmevertrag gekündigt. von pv magazine USA Die Meyer Burger Technology AG hat am Donnerstag die noch im Hochlauf befindliche Solarmodul-Produktion in den USA gestoppt und alle 282 Beschäftigten am Standort Goodyear im US-Bundesstaat Arizona entlassen. Als Grund gibt das Schweizer Unternehmen "fehlende finanzielle Mittel" an. Meyer Burger hatte geplant, in dem Werk in Arizona jährlich 1,4 Gigawatt Heterojunction-Solarmodule ...

Den vollständigen Artikel lesen ...