USD/CHF schwächt sich auf etwa 0,8230 im frühen europäischen Handel am Freitag.Persistente handelsbezogene Unsicherheiten erhöhen die Zuflüsse in sichere Häfen und stützen den Schweizer Franken. Der US-Bericht zum Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) für April wird später am Freitag im Mittelpunkt stehen. Das Paar USD/CHF verliert im frühen ...

