Evotecs Aktie hat innerhalb weniger Tage einen Kursschub von 6,606 Euro auf 8,566 Euro vollzogen - nur um anschließend fast ebenso rasant wieder in sich zusammenzufallen. Nach dem starken Rücksetzer der letzten drei Handelstage schloss der Anteilschein der Hamburger auf XETRA am Donnerstag bei 6,712 Euro nahe Tagestief. Am Freitagmorgen zeigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...