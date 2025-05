Brandenburg plant die Beschleunigung der Umsetzung von kleinflächigen Agri-PV-Anlagen in der Nähe von Hofställen. Die Lindhorst Gruppe begrüßt den Gesetzentwurf zur Verwaltungsvereinfachung in den Bereichen Landnutzung und Umwelt in Brandenburg. Die Lindhorst Gruppe, ein in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft sowie erneuerbare Energien aktiver Unternehmensverbund, begrüßt die derzeitigen Bemühungen der Brandenburgischen Landesregierung zum Abbau von Bürokratie. So plant die Koalition aus SPD ...

