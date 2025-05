NZD/USD verliert an Boden, da Händler vor den am Freitag fälligen US PCE-Inflationsdaten vorsichtig sind.Der US-Dollar könnte vor Herausforderungen stehen, da das Bundesgericht entschieden hat, dass Trumps Zölle in Kraft treten dürfen.Das ANZ-Roy Morgan Verbrauchervertrauen fiel im Mai auf 92,9, nach 98,3 im April. Das Paar NZD/USD beendet seine zweitägige ...

