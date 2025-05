USD/CAD zieht am Freitag einige Dip-Käufer an, während der USD moderat ansteigt.Schwächere Ölpreise belasten den Loonie und unterstützen weiter das Hauptpaar.Händler warten nun auf den US PCE-Preisindex, bevor sie Richtungswetten abschließen.Das USD/CAD-Paar gewinnt am Freitag an positiver Dynamik zurück und kehrt einen Teil des Rückgangs vom Vortag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...