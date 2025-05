Zürich - Die Schweizer Börse zeigt sich am Freitag im frühen Geschäft gut gehalten. Im Mittelpunkt des Geschehens steht laut Händlern weiterhin der US-Zollstreit. Das juristische Tauziehen um die Rechtmässigkeit der Importzölle in den USA dämpfe den Risikoappetit der Anleger, heisst es am Markt. Denn dies sorge für neue Unsicherheit. Am Vortag hatte ein Gericht der Trump-Regierung untersagt, Zölle unter Berufung auf ein Notstandsgesetz zu verhängen. ...

