Der Abverkauf bei der BYD-Aktie setzt sich auch am Freitag fort. Nachdem das Papier bereits in den Vortagen Federn gelassen hatte, gibt es am Freitagvormittag weitere 4,4 Prozent ab. Ein großer BYD-Händler in China macht Schluss und verdeutlicht damit die angespannte Lage auf dem chinesischen Automarkt.Wie die regierungsnahe Jinan Times am Mittwoch berichtet, hat Qiancheng Holdings, ein großer BYD-Vertriebspartner in der Provinz Shandong, aufgrund von Liquiditätsproblemen den Betrieb eingestellt. ...

