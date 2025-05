EQS-News: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

HÖRMANN Industries veröffentlicht Zwischenbericht für das erste Quartal 2025: Stabiler Start in das Geschäftsjahr



30.05.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HÖRMANN Industries veröffentlicht Zwischenbericht für das erste Quartal 2025: Stabiler Start in das Geschäftsjahr Operatives Ergebnis trotz Umsatzrückgang gegenüber Vorjahr leicht verbessert: Umsatz von 150,8 Mio. € (Vorjahr: 165,6 Mio. €), EBITDA von 4,3 Mio. € ( Vorjahr: 4,0 Mio. €) und EBIT von 1,1 Mio. € (Vorjahr: 0,9 Mio. €)

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen bleiben zum Jahresauftakt dennoch herausfordernd, insbesondere im Bereich Automotive

Prognose der HÖRMANN Industries GmbH für das Gesamtjahr 2025 bestätigt Kirchseeon, 30. Mai 2025 - Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, ISIN: NO0012938325) hat heute ihre Finanzergebnisse für die ersten drei Monate des Jahres 2025 veröffentlicht. Demnach ist die HÖRMANN Gruppe stabil in das Geschäftsjahr 2025 gestartet und erwirtschaftete im ersten Quartal einen Umsatz in Höhe von 150,8 Mio. € (Vorjahr: 165,6 Mio. €). Die von HÖRMANN initiierten Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung zeigten dabei auch zum Jahresauftakt 2025 weiter Wirkung: Trotz der im Vorjahresvergleich verminderten Umsatzerlöse erhöhte sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im ersten Quartal 2025 leicht von 4,0 Mio. € auf 4,3 Mio. €; auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg von 0,9 Mio. € auf 1,1 Mio. € an. Insbesondere im Geschäftsbereich Automotive bleiben die branchenspezifischen Rahmenbedingungen allerdings herausfordernd, sodass der Bereich im Berichtszeitraum infolge des Absatzückgangs verschiedener Hauptkunden einen deutlichen Umsatzrückgang verzeichnete. Ebenso spürt die HÖRMANN Gruppe auch im Bereich Intralogistics nach wie vor die Investitionszurückhaltung ihrer Kunden infolge der allgemein hohen Unsicherheit. Hingegen konnte der Geschäftsbereich Communication seinen Umsatz in den ersten drei Monaten 2025 abermals deutlich steigern. Johann Schmid-Davis, CFO der HÖRMANN Industries GmbH: "Das erste Quartal des Jahres 2025 war weiterhin von handels- und geopolitischen, konjunkturellen sowie branchenspezifischen Herausforderungen geprägt. Dennoch gab es in den ersten drei Monaten auch positive Signale für unser Geschäft: Das operative Ergebnis konnte im Vorjahresvergleich trotz des Umsatzrückgangs gesteigert werden. Ein deutliches Zeichen, dass unser umfassendes Maßnahmenprogramm zur Ergebnisverbesserung greift. Trotz aller Risiken in der Weltwirtschaft und Geopolitik blicken wir zuversichtlich auf das Jahr 2025 und gehen weiterhin von einer stabilen Entwicklung der HÖRMANN Gruppe aus." Prognose für das Gesamtjahr 2025 bestätigt Die HÖRMANN Industries GmbH erwartet nach Bewertung der aktuellen Auftragslage und zuversichtlicher Einschätzung der Geschäftsentwicklung der einzelnen Geschäftsbereiche im Jahr 2025 weiterhin einen Gesamtumsatz von 690 Mio. € bis 720 Mio. € (2024: 678,9 Mio. €). Das EBIT prognostiziert die HÖRMANN Gruppe zwischen 21 Mio. € und 23 Mio. € (2024: 24,3 Mio. €). Der Ausblick der HÖRMANN Industries hängt allerdings maßgeblich von der weiteren geopolitischen Entwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft ab. Der Konzernzwischenbericht für den Zeitraum von 1. Januar bis 31. März 2025 der HÖRMANN Industries GmbH ist unter https://www.hoermann-gruppe.com/de/investor-relations/finanzpublikationen/finanzberichte abrufbar. Ausgewählte Finanzkennzahlen der HÖRMANN Industries GmbH (in Mio. €)

Ertrags- und Finanzlage Q1 2025 Q1 2024 Umsatz 150,8 165,6 Gesamtleistung (1) 163,9 180,9 Rohergebnis 82,7 82,1 EBITDA (2) 4,3 4,0 EBIT (3) 1,1 0,9 Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 3,3 -6,6 Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -1,9 -4,9 Vermögenslage 31.03.2025 31.12.2024 Bilanzsumme 380,7 383,8 Eigenkapital 137,2 138,8 Eigenkapitalquote 36,0 % 36,2 % Working Capital (4) 103,7 106,4 Nettofinanzmittelbestand (5) 69,0 68,3 Mitarbeitende (Anzahl) (6) 2.932 2.921

1Umsatzerlöse zzgl. Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen

2Konzernjahresüberschuss vor Abschreibungen, vor Finanzergebnis, vor Ertragsteuern

3Konzernjahresüberschuss vor Finanzergebnis, vor Ertragsteuern

4 Vorräte zzgl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

5 Guthaben bei Kreditinstituten inkl. Wertpapiere abzüglich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

6Periodendurchschnitt ohne Auszubildende nach Köpfen Kontakt: HÖRMANN Industries GmbH

Hauptstraße 45-47

D-85614 Kirchseeon

T +49 8091 5630 0

F +49 8091 5630 195

info@hoermann-gruppe.com Finanz- und Wirtschaftspresse: IR.on AG

Frederic Hilke

T +49 221 9140 970

hoermann@ir-on.com Über die HÖRMANN Gruppe Seit der Unternehmensgründung 1955 ist die HÖRMANN Gruppe ständig gewachsen. Unter dem Dach der HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG sind 30 Tochtergesellschaften in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Engineering und Intralogistics mit hoher unternehmerischer Initiative und Eigenständigkeit tätig. Ziel der HÖRMANN Gruppe ist, den Kunden spezifische Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die wirtschaftliche Vorteile und einen hohen Kundennutzen bieten. Dafür setzt die HÖRMANN Gruppe mit rund 2.930 hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das gesamte breit diversifizierte und vernetzte Wissen aus den unterschiedlichsten Technologiebereichen ein. www.hoermann-gruppe.com



30.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com