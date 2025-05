Tesla steht offenbar kurz davor, seinen lang erwarteten Robotaxi-Dienst in Austin, Texas, zu starten. Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person durchsickern ließ, ist der 12. Juni als Starttermin anvisiert. Dies wäre ein entscheidender Meilenstein in Elon Musks ambitioniertem Plan, den Elektroautopionier radikal auf fahrerlose Fahrzeuge und künstliche Intelligenz auszurichten.Das bisher unbestätigte Datum, so die Quelle, sei intern diskutiert worden, könne sich aber potenziell noch ändern. ...

