Der US-Dollar zieht am Freitag Käufe an, da das US-Berufungsgericht vorübergehend die Entscheidung des unteren Gerichts über die Zollinjunktion ausgesetzt hat.Das Weiße Haus hat erklärt, dass sie einen Weg finden werden, die Zölle aufrechtzuerhalten.Die Anleger erwarten die US-PCE-Inflationsdaten für April.Der US-Dollar (USD) erholt sich am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...