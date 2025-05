Paris - Am kommenden Montag reist Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) zum Antrittsbesuch nach Paris.



Dort wird sie von ihrer Amtskollegin, der Präsidentin der französischen Nationalversammlung, Yael Braun-Pivet, empfangen, teilte die Bundestagsverwaltung am Freitag mit. Die beiden Parlamentspräsidentinnen werden demnach auch die wiederaufgebaute Kathedrale Notre-Dame de Paris besuchen.



Im Élysée-Palast werde die Bundestagspräsidentin im weiteren Verlauf mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron für eine Stunde zu einem Vier-Augen-Gespräch zusammenkommen. Zudem werde sie sich bei weiteren Treffen sowohl mit dem französischen Premierminister Francois Bayrou als auch mit dem französischen Senatspräsidenten Gérard Larcher austauschen.



Im Mittelpunkt der Begegnungen soll die Würdigung der deutsch-französischen Partnerschaft sowie das Anliegen, die bilaterale und europäische Zusammenarbeit auch auf parlamentarischer Ebene wieder zu stärken, stehen. In Vorbereitung sei ein gemeinsames Parlamentariertreffen im Juni dieses Jahres.



Klöckner sagte: "Die deutsch-französische Partnerschaft ist Triebfeder des europäischen Projekts. Dazu tragen auch die beiden Parlamente in besonderer Weise bei. Diesen Austausch möchte ich gerne wieder intensivieren. Europa ist immer dann stark gewesen, wenn das deutsch-französische Verhältnis stabil und belastbar war."





© 2025 dts Nachrichtenagentur