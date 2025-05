Zürich - In der Schweiz wurden im Mai 2025 wieder mehr Firmen gegründet als noch vor einem Jahr. Auch gegenüber dem Vormonat April waren es mehr. Allerdings gingen auch mehr Unternehmen in Liquidation als noch vor einem Jahr. Das Schweizer Handelsregister verzeichnete im Mai 4577 neue Firmeneinträge, wie das Portal Help.ch am Freitag mitteilte. Dies bedeutet einen Anstieg von 0,5 Prozent im Monatsvergleich und 2,6 Prozent im Jahresvergleich. Die ...

