Zwei Marken, eine Bühne: BILD und ROCK AM RING kooperieren zum 40. Jubiläum BILD zeigt ROCK AM RING 2025 live - mit exklusivem Content, Hintergrundberichten und kostenlosem Livestream der Utopia Stage, der Main Stage von ROCK AM RING. Hamburg, 30.05.2025 - Wenn ROCK AM RING 2025 sein 40-jähriges Bestehen feiert, ist nicht nur auf den Bühnen Großes geboten - auch medial setzt das Festival neue Maßstäbe. Erstmals kooperieren ROCK AM RING, eine der ikonischsten Festivalmarken Europas, und BILD, Deutschlands größte Medienmarke, für eine umfangreiche redaktionelle und digitale Begleitung des Jubiläumswochenendes. Herzstück der Kooperation: der kostenlose Livestream der Utopia Stage - der Mainstage von ROCK AM RING -, produziert von CTS EVENTIM und bereitgestellt über BILD.de. So erleben auch Millionen Fans, die nicht vor Ort sein können, die Top-Acts des Festivals auf der Hauptbühne hautnah - in bester Bild- und Tonqualität. Darüber hinaus wird BILD das kulturelle und musikalische Erlebnis von ROCK AM RING mit Reportagen, Interviews, Backstage-Einblicken und exklusiven Gewinnspielen über das Festivalgelände hinaus redaktionell begleiten. Mit dieser Medienpartnerschaft treffen zwei starke Marken aufeinander, die Reichweite, Emotionalität und Entertainment verbinden - für ein Live-Erlebnis, das Fans nicht nur vor Ort, sondern in ganz Deutschland begeistert. Dr. Frithjof Pils, Managing Director EVENTIM LIVE: "ROCK AM RING steht seit 40 Jahren für einmalige musikalische Höhepunkte und kollektive Live-Erlebnisse. Mit BILD an unserer Seite bringen wir diese Energie zu noch mehr Menschen - direkt nach Hause auf den Screen, oder unterwegs auf das Smartphone. Eine solche Reichweite ist eine einzigartige Plattform für die Jubiläumsausgabe." Tanja May, BILD-Showchefin: "ROCK AM RING ist eine Institution in der deutschen Musikszene. Als Medienpartner ermöglichen wir mit unserem Livestream auf BILD.de sowie Reportagen, Interviews und Backstage-Einblicken allen Fans auch zuhause ein unvergleichliches Festival-Erlebnis." ROCK AM RING

6.-8. Juni 2025

ROCK AM RING 6.-8. Juni 2025 Nürburgring ÜBER ROCK AM RING Was 1985 als einmaliges Event geplant war, hat sich zu einem der größten und bekanntesten Festivals Europas entwickelt: ROCK AM RING. Bereits beim ersten Mal kamen über 75.000 Fans zum Nürburgring, um unter anderem U2 und Foreigner live zu erleben. 1987 wurde erstmals eine zweite Bühne eingeführt - unter anderem für große Solo-Acts wie David Bowie. Ab 1991 wurde das Festival auf drei Tage erweitert, 1998 kam dann eine dritte Bühne hinzu. Ein weiterer Meilenstein folgte 1999 mit dem ersten Auftritt von Metallica - eine Band, die heute untrennbar mit der Historie von ROCK AM RING verbunden ist. Mit dem 40. Jubiläum wird es 2025 eine Bühne mehr geben, um den runden Geburtstag gebührend zu feiern. ÜBER BILD BILD ist Deutschlands größte Medienmarke. Die Markenfamilie mit BILD, SPORT BILD, COMPUTER BILD, AUTO BILD, B.Z. und den BOOKS erreicht jeden Monat rund 41 Millionen Menschen über 14 Jahre in Deutschland, mit 58 Prozent mehr als jeden zweiten Deutschen. Ob in der Zeitung mit BILD und BILD am SONNTAG, digital online bei BILD.de oder mobil in der App, im Podcast oder im Video: BILD bringt 24/7 News und exklusive Themen zu Politik, Unterhaltung, Wirtschaft, Gesellschaft, Ratgeber, Forschung und Technik sowie Sport relevant auf den Punkt. BILD bleibt BILD. ÜBER CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - mobil, online und stationär. Laut dem "Global Promoter Ranking 2024" von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2024 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,8 Mrd. Euro

