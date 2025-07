EQS-Media / 03.07.2025 / 16:56 CET/CEST

ARENA MILANO: Exklusives Dinner & Premiere für Europas größte LED-Medienfassade ihrer Art Rund 250 geladene Gäste erleben in Mailand einen exklusiven Preview auf die spektakuläre Illumination der zukünftig größten, modernsten und nachhaltigsten Indoor-Arena Italiens. Mailand/Hamburg, 03.07.2025 - Gestern Abend feierten 250 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport gemeinsam mit CTS EVENTIM, Europas Nummer Eins im Ticketing und Live-Entertainment und Nummer Zwei weltweit, einen weiteren Meilenstein für die Fertigstellung der ARENA MILANO. Mit einer Live-Performance des italienischen Star-Produzenten Dardust in Interaktion mit spektakulären Visuals ging der erste von drei Ringen von Europas zukünftig größter LED-Medienfassade ihrer Art in Betrieb. Dinner und Show fanden mitten auf der Baustelle statt und bildeten damit ein einmaliges Setting für eines der hochkarätigsten Preview-Events des Jahres. Die ikonische Medienfassade ist Teil des charakteristischen Ring-Designs, das von David Chipperfield Architects und Arup entwickelt wurde und die Form eines klassischen Amphitheaters mit futuristischer Vision vereint. Als neues Wahrzeichen Mailands zeichnet sich die Arena nicht nur durch ihre architektonische Strahlkraft aus, sondern ist auch über ihre Fassade eine innovative Spielfläche für Veranstalter, Markenpartner und deren Content. Mit der ARENA MILANO entsteht derzeit Italiens größte, modernste und nachhaltigste Indoor-Arena für Live Entertainment und Major Sport Events, die neue Maßstäbe in Hospitality, Technologie und Logistik setzt. Sie bietet indoor Platz für bis zu 16.000 Besucher, auf ihrer großzügigen Piazza sogar für Open-Air-Events mit bis zu 20.000 Menschen. Die ARENA MILANO ist als multifunktionales Venue für unterschiedlichste Events geeignet und wird Austragungsort der Eishockey-Wettkämpfe der Olympischen Spiele Milano Cortina 2026 sein. Sie ist Teil des internationalen Venue-Portfolios von CTS EVENTIM, zu dem bereits so ikonische Veranstaltungsorte wie die LANXESS Arena in Köln, die Waldbühne in Berlin und das EVENTIM Apollo in London gehören. Mit dem Bau und späteren Betrieb der Arena setzt CTS EVENTIM ein starkes Zeichen für die Zukunft des Live-Entertainments in Italien. Klaus-Peter Schulenberg, CEO, CTS EVENTIM: "Die ARENA MILANO ist unser Beitrag zu einer neuen Generation von Veranstaltungsorten - ein Ort, der Erlebnis, Architektur und Hospitality auf höchstem Niveau verbindet. Ihre Medienfassade ist weit mehr als ein architektonisches Statement - sie ist Ausdruck von Fortschritt, Gestaltungskraft und europäischem Selbstbewusstsein. Inmitten einer sich wandelnden Entertainment-Welt setzen wir ein Zeichen: für neue kreative Perspektiven, für wirtschaftliche Stärke und für eine Kultur, die Menschen bewegt. Mit dieser Arena investieren wir nicht nur in ein Bauwerk, sondern in den Kultur- und Wirtschaftsstandort Mailand. Dieses Projekt ist der Beginn einer neuen Ära des Live-Entertainments in Italien." FACTS AND FIGURES - FASSADE Multimedia-Fläche gesamt: 7.257 qm

Gesamtlänge der installierten Kabel: 144 km DMX-Signalkabel

Gesamtzahl der verbauten LEDs: 2.401.998

