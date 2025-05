Direkt an der A2 bauen die Stadtwerke Bad Salzuflen einen Solarpark mit knapp 4 Megawatt Leistung. Ziel der Stadtwerke ist es, die Erzeugungsanlagen kontinuierlich auszubauen, um unabhängiger von den schwankenden Preisen am Strommarkt zu sein. Die Stadtwerke errichten derzeit die größte Photovoltaik-Anlage von Bad Salzuflen. Sie entsteht an der Bundesautobahn 2 und fasst eine Fläche von rund 2,5 Hektar. Der Solarpark ist ein fester Bestandteil des Stadtwerke-Energiekonzeptes und soll für mehr Unabhängigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...