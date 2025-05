"Der Aktionärsbrief"

Dell hat am Donnerstag seine Jahresprognose für den bereinigten Gewinn leicht von 9,30 auf 9,40 $ je Aktie angehoben. Das Unternehmen verweist dabei auf die starke Nachfrage nach KI-Servern mit Nvidia-Chips, die unter anderem von xAI und CoreWeave genutzt werden. Die Aktie reagierte auf die Prognoseanhebung mit einem nachbörslichen Kursanstieg von 2?%.Im ersten Quartal übertraf der Umsatz mit 23,38?Mrd.?$ die Erwartungen (23,14?Mrd.?$), der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,55?$ jedoch unter den Analystenschätzungen (1,69?$). Für das zweite Quartal stellt Dell nun einen Umsatz von 28,5 bis 29,5?Mrd.?$ in Aussicht - deutlich über dem Konsens von 25,05?Mrd.?$. Der Gewinn je Aktie soll bei 2,25?$ liegen (bisherige Erwartung: 2,09?$).Die Orders für KI-Server summierten sich laut COO Jeff Clarke im Quartal auf 12,1?Mrd.?$, mehr als im gesamten Vorjahr. Der Auftragsbestand beträgt 14,4?Mrd.?$. Die Infrastructure Solutions Group steigerte ihren Umsatz um 12?%, die Client Solutions Group um 5?%. Analysten sehen aber kurzfristig Margendruck durch Preiskampf, Zölle und Regionalverschiebungen.Die Aktie ist mit einem KGV von 12 verhältnismäßig günstig. Nun kommt es drauf an, ob der Kurs den Ende 2024 etablierten Abwärtstrend nach oben durchbrechen kann.Oliver Kantimm, Redaktion