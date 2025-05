© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matthias Schrader

BYD weist den "Evergrande"-Vergleich empört zurück - und gewinnt laut UBS in China und weltweit weiter Marktanteile auf Kosten von Tesla. Die Spannungen in der Branche spitzen sich zu. Ein hochrangiger Manager des chinesischen Elektroautoriesen BYD hat die jüngsten Vorwürfe eines Branchenkollegen deutlich zurückgewiesen, wonach in Chinas Automobilindustrie ein "Evergrande"-Risiko schlummere. Damit reagierte BYD auf Aussagen von Wei Jianjun, dem Vorsitzenden von Great Wall Motor, der vergangene Woche erklärt hatte, die Branche habe ihren eigenen "Evergrande" - eine Anspielung auf den hochverschuldeten Immobilienentwickler, der zum Symbol für die Schuldenkrise des Sektors wurde. "Ich bin …