Die jährliche Inflation in den Vereinigten Staaten (US), gemessen am Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), fiel im April von 2,3% im März auf 2,1%, berichtete das US Bureau of Economic Analysis am Freitag. Dieser Wert lag unter den Markterwartungen von 2,2%. Der Kern-PCE-Preisindex, der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...